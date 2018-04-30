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Telegram запретили в Иране

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Суд в Иране официально запретил мессенджер Telegram в целях защиты национальной безопасности. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Reuters.

«Принимая во внимание различные жалобы на Telegram от граждан Ирана и исходя из требований служб безопасности, борющихся с незаконной деятельностью в нем, суд запрещает использование мессенджера в стране», — поясняется в решении.

Как добавляет издание, 18 апреля сервис ограничили для чиновников и государственных учреждений.

В декабре 2017 года Telegram и Instagram уже блокировали в Иране. Поводом послужил отказ администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих против правительства исламской республики. Ранее блокировались отдельные каналы, связанные с экстремизмом или преступными группировками, однако жители обходили ограничения с помощью VPN. В Иране мессенджером пользовались около 40 миллионов человек.

13 апреля решение о немедленной блокировке Telegram приняли и в России.

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