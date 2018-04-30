Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть

Ученые Гарвардской медицинской школы в США пришли к выводу, что диета, предусматривающая употребление большого количества растительных продуктов, снижает риск ранней смерти на 30 процентов. Результаты исследования были представлены на международной конференции по здравоохранению Unite to Cure в Ватикане. Об этом сообщает издание Science Alert.

По оценкам ученых, примерно 30 миллионов смертей в год во всем мире происходят из-за нездорового образа жизни, которое включает в себя курение, ожирение и плохое питание. Согласно данным специалистов, примерно треть из них можно предотвратить, если изменить рацион питания. При этом можно не отказываться полностью от мяса, однако необходимо значительно увеличить долю растительной пищи.

Хотя результаты научной работы пока еще не опубликованы в рецензируемом журнале, ученые полагают, что их коллеги согласятся с полученными в ходе исследования данными. Кроме того, участники конференции ознакомились с выводами другой группы специалистов, которые продемонстрировали, что употребление большого количества растительной пищи способствует снижению уровня холестерина на 35 процентов за две недели.

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