В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка

В Ереване вооруженный ножом, гранатой и ружьем мужчина совершил нападение на отделение банка HSBC. Об этом сообщается на сайте полиции Армении.

Нападавший ранил двух сотрудников банка, один из которых позже скончался. При задержании он смертельно ранил одного из полицейских.

Предполагаемым преступником оказался начальник центра Дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения полковник Даниэл Даниелян. Причины, побудившие его пойти на ограбление банка, неизвестны, ведется расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!