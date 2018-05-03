Джонни Депп использовал телохранителей в качестве нянек и наркокурьеров

Бывшие телохранители актера Джонни Деппа подали на него в суд. По словам истцов, артист вынуждал их нарушать закон и выполнять работу, не входящую в их обязанности, пишет TMZ.

Юджин Арреола и Мигель Санчез утверждают, что несколько лет сотрудничали с Деппом через охранное агентство, а в 2016-м актер нанял их без посредников. Как только они вошли в его персональную команду телохранителей, актер стал злоупотреблять своим положением.

Истцы признались, что по поручению Деппа перевозили для него незаконные наркотические средства и алкоголь, следили за его друзьями, когда те напивались, и сидели с детьми артиста. Помимо этого, телохранителям приходилось защищать актера от него самого, когда тот по каким-либо причинам терял самоконтроль.

В иске в качестве примера указано, что однажды в ночном клубе Арреоле и Санчезу пришлось указать Деппу на то, что на его лице видны остатки наркотического вещества, чтобы этого не заметила пресса и другие посетители заведения. Истцы также обвинили артиста в невыплате зарплат и различных компенсаций.

В ноябре 2017-го Деппа раскритиковали за появление на мировой премьере фильма «Убийство в "Восточном экспрессе"» в состоянии алкогольного опьянения. По информации бывших менеджеров, он ежемесячно тратил на вино минимум 30 тысяч долларов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!