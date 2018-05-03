Ким Чен Ын отпихнул фотографа за попытку снять его жену

Лидер КНДР Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror.

Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру. По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.

Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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