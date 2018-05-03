Политик заставил подростка участвовать в предвыборной кампании под дулом ружья

В США кандидат в губернаторы штата Джорджия опубликовал видеозапись, на которой он под дулом ружья требует от подростка перечислить пункты его предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал WSB-TV Atlanta.

Ролик был опубликован на канале политика Брайана Кэмпа в YouTube.

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По сценарию он обращается к парню по имени Джейк, который хочет встречаться с одной из дочерей политика, с просьбой рассказать о его предвыборной программе.

После этого он интересуется двумя условиями для свидания. «Первое — уважение. Второе — признание и одобрение второй поправки к Конституции Соединенных Штатов, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия», — отвечает молодой человек.

В конце скетча Кэмп направляет на Джейка ружье со словами «теперь мы точно поладим».

Некоторые пользователи сети раскритиковали подход кандидата к своей предвыборной кампании. Один из комментаторов написал: «С каких пор направлять дуло на ребенка считается нормальным? Ты совсем сдурел?»

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