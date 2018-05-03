Пьяная уборщица взяла в плен намусоривших подростков

Пьяная уборщица вокзала на станции Удима (Котласский район Архангельской области) незаконно лишила свободы пятерых подростков 2002 года рождения. Об этом в четверг, 3 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия (...) технический работник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив, что подростки намусорили, решила незаконно лишить их свободы до тех пор, пока они не наведут порядок. Только после выполнения ее требований несовершеннолетние были освобождены», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении уборщицы возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетних»).

21 октября 2015 года стало известно, что уборщица завода во Фрязино задержана за распространение героина. Общий вес изъятого наркотика составил свыше трех килограммов. Сотрудники ФСКН отметили, что из него можно было изготовить несколько десятков тысяч разовых доз, от реализации которых наркобизнес мог бы получить доход свыше 50 миллионов рублей.

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