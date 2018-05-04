Первый российский космонавт отправится к Луне на американском корабле

Российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion примерно в 2024 году. Он будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — рассказал собеседник.

Эту информацию агентству подтвердил источник в корпорации «Энергия», которая будет создавать модуль.

Переговоры о создании окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway начались в 2013 году. В сентябре 2017 года Россия и США подписали соответствующее соглашение о совместной работе. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

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