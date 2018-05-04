Основателя «Смысловых галлюцинаций» отправили в психбольницу после поножовщины

Московский Лефортовский районный суд постановил отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу Владимира Бурдина, одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации». Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает E1.ru.

Музыкант заявил порталу, что попал под суд из-за инцидента в столичном супермаркете. Он шел в магазин с супругой, и у входа к ним пристали трое мужчин, один из них — бывший спецназовец. «Они кричат жене: "Эй, девчонка" — при мне. Начали приставать к ней, хватать ее за руки. Я отбился, и мы забежали в магазин. Думали, отсидимся, там охрана же есть. Но один из них, мой потерпевший, зашел. Причем пьяный, это подтвердили на экспертизе. Начал обзывать нас последними словами, угрожал убийством, расправой», — поведал Бурдин.

По словам музыканта, он взял нож в хозяйственном отделе и нанес обидчику рану. «Он после того, как я его по животу поцарапал, начал кататься по полу с воплями», — рассказал исполнитель. Мужчина в результате произошедшего оказался в больнице.

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Приговор о принудительном лечении Бурдин объяснил тем, что ранее состоял на учете в психбольнице, потому что его отец не хотел отправлять сына в армию. «Тогда в разгаре была война в Афганистане, и меня могли туда отправить», — отметил он. Музыкант выразил обеспокоенность тем, что из-за его диагноза («психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью») лечение в психбольнице может стать для него пожизненным, поскольку его недуг «не лечится вообще, а в больницу кладут до излечения».

Как пишет Ura.ru, «дело Бурдина» было зарегистрировано в Лефортовском районном суде 25 января 2018 года. Постановление о бессрочном принудительном лечении было вынесено 30 марта, а 6 апреля защита подала апелляционную жалобу, которая еще не была рассмотрена.

Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989-го, года основания группы, по 1993-й. Он исполнял некоторые вокальные партии, играл на гитаре и ударных, а также участвовал в написании текстов песен.

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