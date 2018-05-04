Российские АЭС предупредили о терактах в день инаугурации

Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения руководству АЭС в регионах в связи с угрозой терактов на майские праздники и в день инаугурации Владимира Путина. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

По данным издания, вечером 3 мая начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил сообщение о готовящемся теракте. Отмечается, что предупреждение направило управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии.

В нем говорится, что боевики могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину.

Аналогичной предупреждение получили на Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, передает издание FlashNord со ссылкой на свой источник. «Получено соответствующее сообщение, меры безопасности усилены», — сказал собеседник агентства.

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