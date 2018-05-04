В Норильске открыли храм святого хирурга и обладателя Сталинской премии

Храм святого Луки открылся в Норильске, передает «Таймырский телеграф».

Церемония освящения и первая служба в нем прошла 1 мая.

Православная церковь в честь выдающегося хирурга и обладателя Сталинской премии Валентина Войно-Ясенецкого (в монашестве — Луки), прославленного РПЦ в чине святителя, строилась с 2006 года.

Работы периодически приостанавливались и были доведены до конца на пожертвования горожан.

Храм имеет официальный статус казачьего.

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