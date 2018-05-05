Литва официально переименовала Грузию

Официальные лица Литвы будут использовать для Грузии альтернативное название — Сакартвело. Об этом сообщает литовский портал DELFI со ссылкой на сообщение Baltic News Service.

«В мае президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в торжествах по случаю 100-летия Сакартвело и будет использовать это название», — отметили в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса сообщили, что он будет использовать новое название для Грузии и рад этому решению. Также альтернативного варианта намерен придерживаться и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Название «Сакартвело» теперь может быть использовано в официальных документах.

Отмечается, что о смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным. Название Сакартвело же ближе к грузинскому языку.

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) ранее считала, что оснований для смены названия нет, поскольку современное название Грузии уже ассимилировалось в литовском языке и обладает длительной историей употребления. Кроме того, ни одно из государств Евросоюза не использует аутентичное название для этой страны. Однако 3 мая специалисты ГКЛЯ все же утвердили вариант «Сакартвело» как альтернативный.

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