Белорус на спор написал пост о подготовке теракта и проиграл

Белорусские полицейские задержали жителя Полоцкого района, опубликовавшего во «ВКонтакте» пост об организации террористического акта. Против него возбудили уголовное дело о заведомом ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает местное издание «БЕЛТА» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что 35-летний житель поселка Ветрино поспорил с отдыхавшими там друзьями-россиянами по поводу работы белорусской милиции. Чтобы проверить стражей порядка, он разместил в соцсети запись: «Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке. В манеже! (ТЦ «Манеж» — прим. «Ленты.ру»)». Через несколько часов его задержали.

Как уточнили в полиции, сообщения о посте поступили от жителей Полоцка и Мурманска.

Мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

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