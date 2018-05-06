Чайка подралась с шикарным автомобилем и победила

dailymail.co.uk

38-летний житель британского приморского города Брайтон Грэм Стокс (Graeme Stokes) стал свидетелем нападения чайки на дорогой автомобиль марки Lexus. Видео, снятое британцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Птица приняла свое отражение на поверхности блестящей машины за атакующего врага. Чайка клевала дверь машины, крича и подпрыгивая, и ей даже удалось победить: кое-где острый клюв действительно повредил краску на кузове. Со слов Стокса, птица не давала себя отвлечь от «жертвы», агрессивно крича на прохожего, пытавшегося ее отогнать.

Автору ролика инцидент показался смешным, однако другие жители Брайтона оказались недовольны тем, что мужчина не сообщил о произошедшем в полицию. Стокс же счел такую реакцию неадекватной: по его мнению, звонок стражам порядка только добавил бы проблем ему самому, поскольку птица не может стать основанием для вызова экстренных служб.

«Когда ты живешь в Брайтоне, чайки — довольно большая часть жизни. Я довольно быстро запомнил, что не надо ходить рядом с ними с чипсами или чем-то таким, иначе они придут к тебе», — сказал Стокс.

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