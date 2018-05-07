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Эрдоган назвал сроки турецкой операции в Сирии

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Турция останется в сирийском Африне до тех пор, пока там не будет безопасно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.

Он добавил, что следующие на очереди Идлиб, Манбидж и Телль-Рифъат. По словам президента Турции, операция «Оливковая ветвь» началась довольно поздно.

«Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, то [турецкая провинция] Килис» не подвергалась бы атакам так много раз», — пояснил он.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

Войска, которых поддерживает турецкая армия, 18 марта заявили о полном контроле на центром Африна, который с 2012 года контролировали отряды YPG.

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