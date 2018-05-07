Киев обвинил российских военных в обстреле Мариуполя

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российских военных в обстреле города Мариуполя в январе 2015 года. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак, передает «Интерфакс».

«Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил России. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным "Горец"», — утверждает Грицак.

«Расследование установило участие в этих обстрелах 200-ой Печенежской отдельной мотострелковой бригады и 2-ого гвардейского Таманского мотострелкового дивизиона», — заявил глава СБУ. По его словам, украинскими спецслужбами было установлено, что координацию действий реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным «Югра».

Грицак сказал, что представители СБУ «поминутно зафиксировали и задокументировали события, от момента пересечения этими двумя дивизионами украинско-российской границы и до выезда на позицию». На YouTube-канале ведомства появился 25-минутный видеоролик «Доказательства причастности российских военных к обстрелу Мариуполя».

Глава СБУ пообещал, что на сайте ведомства будут обнародованы все записи перехваченных переговоров. «Значительную часть текста и звуковых файлов мы были вынуждены подчистить из-за значительного количества нецензурных слов, но поверьте, именно эти слова характеризуют и показывают весь цинизм, с которым российское военное руководство готовило и осуществляло этот теракт», — сказал он.

В рамках расследования обстрела города были объявлены подозрения 11 лицам — четырем гражданам Украины, членам незаконных вооруженных формирований, а также семи кадровым военнослужащим ВС РФ, указал Грицак. Все они объявлены в розыск. «Мы убеждены, что такое решение принималось высшим военным и политическим руководством РФ», — добавил он. Руководитель спецслужбы сообщил, что СБУ передаст часть собранных по событиям материалов в Международный суд ООН в рамках иска Украины о нарушении РФ международных конвенций.

Обстрел мариупольского жилого микрорайона Восточный и позиций ВСУ в городе из реактивных систем залпового огня произошел 24 января 2015 года. В результате обстрела погиб 31 человек, еще 117 пострадало. Киев обвинил в произошедшем сторонников республик Донбасса и Россию, в самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали обстрел провокацией украинской стороны.

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