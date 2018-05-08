Потомки советских военачальников снялись в роликах «Волонтеров Победы»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в преддверии Дня Победы записало видеоролики с потомками маршалов СССР. Записи интервью активисты выложили «ВКонтакте».

Среди героев роликов — дочь маршала и Дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского и внук маршала и Героя Советского Союза Леонида Говорова.

Движение «Волонтеры Победы» было создание в 2015 году в честь 70-летия окончания Великой Отечественной Войны. Создание было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Активисты помогают ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения и проводят исторические квесты и акции. В 2016 году в мероприятия движения было вовлечено более 250 тысяч человек.

9 мая в городах России и ряде зарубежных стран состоится акция «Бессмертный полк». По традиции, участники шествия пройдут с фотографиями своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне.

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