Ценности
 
Последние новости
Оценены уникальные особенности нового лимузина Путина
Роскомнадзор разблокировал миллионы IP-адресов Google
Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста
Слепую львицу признали «генетическим недоразумением» и бросили умирать
Ники Минаж примерила кляп и откровенно станцевала в БДСМ-видео
Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Москву заново озеленят  
Песков объяснил исключение Порошенко из поздравления Путина
Новости партнеров

Название линии нижнего белья Ким Кардашьян возмутило поклонников

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Кардашьян

Название новой линии женского нижнего белья Ким Кардашьян возмутило поклонников. Об этом сообщает Hypebae.

Для своей марки участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выбрала название Kimono Intimates. Пользователей соцсети разочаровало то, что из всего разнообразия возможных названий, Кардашьян отдала предпочтение слову, обозначающему японскую национальную одежду кимоно.

«Она называет линию Kimono Intimates, когда любое другое название подошло бы намного больше», — заметили пользователи Twitter.

«Она. Назвала. Это. Kimono Intimates. Что это за дерьмо? Перестаньте оскорблять другие культуры», — высказывались другие.

«Наверное, она под кайфом», — добавили третьи.

В линию Kimono Intimates войдут бюстгальтеры, ночные рубашки, бюстье и другие предметы нижнего белья.

В апреле Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kim Kardashian Is Being Called out for the Name of Her Rumored Lingerie Line
Ким Кардашьян начнет торговать своим телом
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Ценности
Ценности00:10Сегодня
Ева Браун в купальном костюме

Любовный фронт

О них мечтали все мужчины мира, но началась война
10:49 7 мая

Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком

10:1727 апреля

Ким Кардашьян разделась из-за патриотизма мужа

12:11 7 мая

Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом

Ценности00:0316 февраля

«Если араб не воюет, он дрифтует»

Богатым арабам джихад не нужен. Они любят бешеную скорость и наркотики
11:3826 апреля

Детская игрушка с большими ягодицами шокировала родителей

13:19Сегодня

Ратаковски шокировала поклонников отсутствием волос

00:2427 апреля

Мужчинам предложили пахнуть штормом и дорогой

Ценности00:01 6 мая
Мануэль Норьега

Ананасовая морда

Диктатор Норьега обожал кокаин и женщин. А еще работал на ЦРУ
17:22 7 мая

Платье с советской символикой взбесило МИД Литвы

18:50 5 мая

Раскрыты детали свадебного наряда невесты принца Гарри

10:0324 апреля

Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка

Россия
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев, похоже, остается в правительстве. И собирает новую команду
Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи
Напряженная обстановка в мире лишила Путина музыки группы ABBA
Российского астролога оштрафовали за сбывшееся предвыборное предсказание
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
В Кувейте нашли россиянку-коррупционерку и дали ей 10 лет тюрьмы
Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки
Французские власти раскрыли опасность джихадисток-домохозяек
Ким Чен Ына заподозрили еще в одном тайном визите
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Все материалы
Бывший СССР
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Пашинян захотел встретиться с Путиным
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
Пашинян стал премьер-министром Армении
Порошенко обвинил Путина в стремлении вернуть Советский Союз
Украина обиделась на Норвегию из-за пазла с российским Крымом
Украинцы перечислили основные проблемы в стране
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
Оценены уникальные особенности нового лимузина Путина
Раскрыты доходы России от продажи нефти
ЦБ направит в банки ревизоров
Российский олигарх захотел свою Alibaba для борьбы со Сбербанком
Билл Гейтс вывел биткоин из комы
Бензин подорожал рекордными темпами
Все материалы
Силовые структуры
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале
Воришка замаскировался под Халка и попал на видео
Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа
Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Минобороны показало возможности «Корсара»
В военной программе США стоимостью 1500000000000 долларов нашли изъян
В Новой Зеландии появилась гигантская трещина
Украинская «Целина» рухнет на Землю
Все материалы
Спорт
«Пройдет время, и все поймут»
Медведева ушла от тренера. Она не первая
Шведский хоккеист забросил шайбу броском между ног
Белорусский хоккеист Трус испугался провала сборной на чемпионате мира
«Убей его!»
Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
Алекс Фергюсон пришел в себя после операции
Тренер «Зенита» согласился возглавить сборную Италии
Тарасова вступилась за Медведеву
Все материалы
Культура
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Ники Минаж примерила кляп и откровенно станцевала в БДСМ-видео
Названа лучшая песня в истории
Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку
В Москве нашли портрет Путина за семь миллионов рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Женщина показала результаты опасного флешмоба на примере покалеченной дочери
Отец поразительно точно скопировал снимок 30-летней давности и прославился
Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента
В сети поделились ужасающими историями про школьников
Все материалы
Ценности
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком
Название линии нижнего белья Ким Кардашьян возмутило поклонников
Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом
Ратаковски шокировала поклонников отсутствием волос
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Туристов заманят на Эверест едой
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Пьяная стюардесса напугала пассажиров неадекватным поведением
Неуклюжий турист свалился в водопад из-за селфи
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Хронический «насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
Илон Маск появился на публике с новой девушкой
Женщина рассказала о нападении четырехметрового крокодила-людоеда
Леопард съел трехлетнего сына полицейского
Все материалы
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
«АвтоВАЗ» усовершенствовал «робот» для «Весты»
Вулканическая лава за минуту полностью съела Ford Mustang
Показано первое «неприкрытое» изображение внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы