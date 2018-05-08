Название линии нижнего белья Ким Кардашьян возмутило поклонников

Название новой линии женского нижнего белья Ким Кардашьян возмутило поклонников. Об этом сообщает Hypebae.

Для своей марки участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выбрала название Kimono Intimates. Пользователей соцсети разочаровало то, что из всего разнообразия возможных названий, Кардашьян отдала предпочтение слову, обозначающему японскую национальную одежду кимоно.

«Она называет линию Kimono Intimates, когда любое другое название подошло бы намного больше», — заметили пользователи Twitter.

«Она. Назвала. Это. Kimono Intimates. Что это за дерьмо? Перестаньте оскорблять другие культуры», — высказывались другие.

«Наверное, она под кайфом», — добавили третьи.

В линию Kimono Intimates войдут бюстгальтеры, ночные рубашки, бюстье и другие предметы нижнего белья.

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В апреле Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.

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