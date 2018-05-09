К «Бессмертному полку» присоединились 10 миллионов россиян

В акции «Бессмертный полк» по всей России 9 мая приняли участие 10,4 миллиона человек, таковы данные МВД РФ.

В целом в стране прошло почти три тысячи мероприятий в рамках «Бессмертного полка».

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк, в Москве шествие собрало рекордное количество участников — более миллиона. Поэтому, по словам Волк, акция длилась дольше обычного.

«Бессмертный полк» проходит в России седьмой раз, во время шествия люди несут фотографии родственников, воевавших на стороне Красной армии во время Великой Отечественной войны.

В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников в 60 государствах, в том числе в странах СНГ, а также в Сербии, Израиле, Греции, Болгарии, США, Франции и Великобритании.

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