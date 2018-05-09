Попыткам человечества договориться с пришельцами предрекли провал

Человеческий фактор сыграет важную и, скорее всего, негативную роль при попытке людей наладить контакт с инопланетянами в случае их прибытия на Землю. Об этом в колонке для MarketWatch написал бизнес-издатель, консультант и геймер Юрика Дуймович.

По его мнению, в случае изначально неагрессивного поведения пришельцев земляне предпримут попытки мирного контакта, чтобы оценить возможную угрозу. Посланники Земли — лингвисты, психологи, биологи и военные — попробуют наладить непосредственную связь с инопланетянами.

Параллельно с этим, полагает Дуймович, земляне будут тихо мобилизовать воздушные и сухопутные войска и готовить оружие массового уничтожения. Публицист считает, что велика вероятность неверного истолкования сигналов от пришельцев (так же, как и неправильного понимания ими намерений людей), что приведет к глобальной войне.

При этом, пишет Дуймович, вооруженный конфликт приведет к хаосу среди гражданского населения — активизируются преступники и мародеры. Помимо этого, правительства разных стран воспользуются войной, чтобы атаковать более слабых соседей, особенно тех, кто бросил все силы на борьбу с инопланетянами.

Пришельцы могут вмешиваться в эти конфликты, тайно помогая слабым государствам, а затем станут союзниками победителей. В конце концов, по мнению Дуймовича, люди будут вынуждены применить ядерное оружие, после чего переговоры либо станут ненужными, либо закончатся поражением.

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