Продюсер Ларса фон Триера пообещал «больше не шлепать по задницам»

Датский продюсер Петер Ольбек Енсен пообещал «перестать шлепать людей по задницам» после того, как вокруг киностудии Zentropa разразился секс-скандал. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

«Я всегда был весельчаком, и все 20 лет, что я работал в компании, я шлепал по задницам парней и девушек, но я никогда не пытался никого трахнуть. Но сегодня это выглядит иначе, чем пять, 10, 15 лет назад... И я больше не буду шлепать по задницам», — заявил Енсен.

Ранее девять бывших работников студии обвинили 62-летнего продюсера в сексуальных домогательствах, сказав, что он трогал их за грудь и унижал. После этого датские власти начали расследование.

Петер Ольбек Енсен выступил продюсером нескольких фильмов Ларса фон Триера, в том числе таких картин, как «Мандерлей», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль» и «Антихрист».

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