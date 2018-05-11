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В Австралии совершен самый массовый за 20 лет расстрел

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Семь человек, из них четверо детей погибли в результате самого массового расстрела в Австралии с 1996 года. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Тела двух взрослых с огнестрельными ранениями находились на улице, еще пять были обнаружены внутри дома в городе Осмингтон на западе страны.

Представитель полиции города Крис Доусон (Chris Dawson) сообщил, что все погибшие, предположительно, проживали в доме, где произошло преступление.

Розыск подозреваемых не ведется, так как полиция рассматривает происшествие как убийство-суицид и пытается связаться с родственниками жертв. «Мы будем проводить расследование этого ужасного преступления», — добавил он.

Личности погибших и их возраст также не раскрываются.

Самое массовое убийство в истории Австралии — расстрел 35 людей в городе Порт-Артур в апреле 1996 года. 28-летний мужчина открыл огонь по посетителям кафе из полуавтоматической винтовки AR-15. В ходе стрельбы, получив ранения, выжили 22 человека. Преступник был приговорен к 35 пожизненным заключениям.

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