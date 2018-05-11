Швейцарцы вернули классические пилотские часы

Швейцарская часовая мануфактура IWC Shaffhausen выпустил обновленную версию знаковой модели хронографа Pilot's Watch Chronograph. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

Дизайн хронографа с малой секундной стрелкой со стоп-функцией повторяет версию 1994 года со шкалой с четвертьсекундной разметкой для измерения коротких интервалов на циферблате. Часы оснащены мануфактурным калибром 79320, который заключен во нутренний корпус из мягкого железа, защищающий механизм от влияния магнитных полей. Также защищено стекло: оно предохраняется от смещения, вызываемого внезапными перепадами давления в кабине пилота.

Фото: IWC

Хронограф в стальном 43-миллиметровом корпусе снабжен ремешком-стропой NATO защитного цвета.

В феврале 2018 года компания IWC Schaffhausen представила новые часы Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Laureus Sport for Good Foundation». Презентация новой модели состоялась на церемонии вручения международной премии в области спорта Laureus World Sports Awards-2018 в Монако. Титановую заднюю крышку часов украшает гравировка по мотивам рисунка 11-летней бразильской девочки Аны Клаудии на тему «Время быть здоровым».