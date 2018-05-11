Боевики похвастались поимкой российских диверсантов

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») заявили о раскрытии сети российских диверсантов в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

Заявление опубликовало медиакрыло ХТШ. В нем говорится, что арестованы члены трех диверсионных групп, занимавшихся установкой самодельных взрывных устройств.

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Утверждается, что отряды на подконтрольных боевикам территориях организовала Россия, а их лидеры держали связь с сирийскими и российскими спецслужбами, базирующимися на авиабазе Хмеймим. В ХТШ указали, что диверсионные ячейки были небольшими и не знали о существовании других аналогичных групп, что затрудняло выявление всех участников.

Как подчеркивают авторы Telegram-канала, никаких доказательств для подобных заявлений представлено не было. Кроме того в Directorate 4 отметили, что ХТШ уже не в первый раз находит некие ячейки, ведущие подрывную деятельность в провинции Идлиб, а раньше также арестовывала боевиков конкурирующих группировок.

Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.

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