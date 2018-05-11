Серийный насильник с афро объявился в Лондоне

Британская полиция объявила в розыск серийного насильника, совершающего нападения на юго-востоке Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Правоохранительные органы распространили в пятницу, 11 мая, кадр с подозреваемым, идущим по улице мимо забора. Как сообщается, это молодой человек в возрасте около 20 лет с темным цветом кожи. Он худой, его рост составляет примерно около 155 сантиметров.

«У него прическа в стиле афро, длина волос три-четыре дюйма (7-10 сантиметров). Несколько нападений он совершил в темной куртке с капюшоном, который был надет на голову, темных штанах или джинсах и кроссовках. Иногда он также был в перчатках», — рассказал представитель полиции.

Подозреваемый в последний раз нападал на женщин в конце апреля в лондонских районах Ледиуэлл и Луишем, однако считается, что атаки он мог совершать с декабря 2017-го. Точное число преступлений стражи порядка не называют. В то же время в полиции указали, что молодой человек может быть связан даже с большим числом атак, чем считается, поскольку множество жертв давали похожие описания нападавшего на них человека.

В конце апреля сотрудница британской полиции подверглась сексуальному насилию во время ареста подозреваемого в попытке изнасилования в центре города Шеффилд.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!