Украине разрешили отбирать имущество России по всему миру

Украина после решения палаты Третейского суда в Гааге, обязывающего Россию возместить украинским компаниям ущерб от потерь в Крыму, может изымать российскую государственную собственность на основании Нью-Йоркской конвенции от 1958 года. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в своем Twitter.

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«Согласно Нью-Йоркской конвенции от 1958 года (о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений — прим. «Ленты.ру»), сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически в любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее», — сказал Аслунд. Экономист признал, что подобный судебный процесс затратный и медленный, однако, по его словам, это работает.

Третейский суд в Гааге в мае 2018 года обязал Россию выплатить ряду украинских компаний возмещения за активы, утраченные после присоединения полуострова к России в 2014 году. Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Речь, по данным УНИАН, идет о компенсации на сумму в 159 миллионов долларов.

В Минюсте РБК сообщили, что российская сторона не признает решение суда «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».

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