Сотня африканцев необъяснимо умерла в Конго

В Конго по необъяснимым причинам в марте и апреле умерли более 120 человек. Об этом говорится в докладе ООН по гуманитарной ситуации, передает в пятницу, 11 мая, Reuters.

Как сообщили власти северо-восточных районов Конго, необъяснимой смертью умерли внутренне перемещенные лица в Кандои (провинция Итури) — неподалеку от границы с Угандой. 93 из них были младше 15 лет. Отмечается, что перед кончиной у них зачастую наблюдались симптомы анемии и лихорадки. «До сих пор не было проведено официального расследования по эпидемиологического ситуации», — говорится в докладе.

Итури стала одной из последних провинций, в которых начались волнения и столкновения после того, как президент страны Джозеф Кабила отказался уходить с поста по истечении срока. Он находится у власти с 2001 года и должен был сложить полномочия еще 20 декабря 2016-го, однако до сих пор остается во главе страны.

Агентство указывает, что среди населения Конго широко распространено недоедание. Кроме того, на северо-западе страны на этой неделе была зафиксирована новая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола.

В марте сообщалось, что вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной. Болезнь распространялась быстрее и дальше, чем когда-либо прежде.

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