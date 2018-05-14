Мост с плакатом «"Газель" не проедет» приготовился поймать юбилейную жертву

В Санкт-Петербурге 149-й грузовик получил повреждения под мостом, несмотря на предупреждающий плакат «"Газель" не проедет». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости».

На подтверждающей факт инцидента фотографии виден грузовик с разбитым кузовом и валяющимися на дорожном полотне обломками.

«149й! Вы уже решили, что подарите мне на юбилей?», — гласит подпись к иллюстрации.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.

«Юбилейное», 140-е ДТП произошло под этим мостом 2 февраля. 3 апреля «Газель» впервые смогла проехать под конструкцией.

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