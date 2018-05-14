Ограбление мужчины на 18 миллионов рублей в Москве попало на видео

На севере Москвы двое неизвестных отобрали у мужчины сумку с 18 миллионами рублей. Видеозапись момента преступления оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как преступники караулят жертву у его машины, припаркованной во дворе на Хорошевском шоссе, а когда мужчина выходит из салона, один из них вырывает у него сумку и убегает.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, сообщники были вооружены травматическим оружием, при нападении они стреляли в мужчину. Отобрав деньги, грабители скрылись на Chevrolet. Машина объявлена в розыск.

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