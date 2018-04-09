У петербуржца похитили три рубля стоимостью более полумиллиона

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор троим налетчикам, ограбившим нумизмата. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд назначил им условное наказание на срок 6 и 7 лет, а также обязал выплатить нумизмату компенсацию материального вреда в полтора миллиона рублей и морального в 400 тысяч рублей. Кроме того, подсудимые должны оплатить потерпевшему услуги адвоката на 200 тысяч рублей.

Как следует из приговора, трое подсудимых 19 сентября 2015 года на Днепропетровском проспекте напали на потерпевшего и отобрали у него рюкзак, в котором находилась коллекция монет в количестве 47 штук.

Среди них редчайшие образцы с портретами императоров и двуглавыми орлами: 1 рубль 1912 года с Николаем II стоимостью не менее 500 тысяч рублей, 1 рубль 1883 года в память коронации Александра III стоимостью 65 тысяч рублей и еще 1 рубль 1760 года, который оценивается в 90 тысяч рублей, отмечает издание «Фонтанка.ру».

После уличного ограбления, налетчики усадили нумизмата в автомобиль и поехали к нему домой, откуда забрали 400 тысяч рублей и коллекцию монет в количестве 289 штук на сумму более одного миллиона рублей.

Общий ущерб составил почти 3,5 миллиона рублей.

Уже после задержания один из подсудимых попытался откупиться, предложив следователю взятку в 160 тысяч рублей.

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