На пляже нашли тушу шестиметрового «волосатого» монстра из глубин океана

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На пляже в филиппинском городе Сан-Антонио, провинция Восточный Миндоро, обнаружили разлагающиеся останки неопознанного морского животного. Об этом сообщает издание The Independent.

Длина органической массы, выброшенной на берег, составляет шесть метров, она покрыта волокнами, напоминающими волосы. По утверждению очевидцев, объект источает сильнейшее зловоние. Местные власти поспешили избавиться от него, как только специалисты взяли образцы тканей для анализа ДНК.

«Боже, как он воняет. Пахнет, как нечто с другой планеты, — рассказал рыбинспектор Вокс Крузада (Vox Krusada). — Мне пришлось испытать всю мощь его зловония, потому что это я брал образцы тканей. Меня чуть не вырвало. Потом принял ванну, стало получше, но запах меня все равно преследует».

Специалисты предполагают, что останки принадлежат киту. Аналогичный объект, найденный в феврале 2017 года на другом филиппинском острове, признали мертвым китом или ламантином, мышечные волокна которого приобрели сходство с волосами из-за разложения.

Люди, собравшиеся на пляже, чтобы сфотографироваться на фоне гниющей туши, видят в находке дурной знак. «Говорят, что когда станут появляться твари из самых глубоких частей океана, произойдет что-то плохое», — цитирует The Independent слова одного из местных жителей. «Землетрясение грядет на Восточный Миндоро», — убежден другой.

В 2017 году на берегу филиппинского острова Лейт обнаружили тушу огромного морского животного. Ее длина составляла около 10 метров. Идентификацию затрудняло начавшееся разложение. Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море для захоронения.

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