Засветившийся у Тимати самолет Кадырова выставили на продажу

Самолет Airbus A319 с регистрационным номером VQ-BVQ, который, предположительно, принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, выставлен на крупнейшем в мире сайте, специализирующемся на продаже самолетов. Борт можно опознать благодаря фотографии кровати, сделанной ранее рэпером Тимати и опубликованной в его Instagram.

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В объявлении о продаже были показаны снимки салона самолета, среди которых изображение той самой кровати, на которой сфотографировался музыкант. Также на фото в объявлении и на снимках рэпера совпадают внутренняя обшивка самолета, покрывала, подушки и диван. Позже все фотографии интерьера самолета из объявления о продаже были удалены, однако они сохранились в кеше.

Тимати опубликовал фотографию 7 марта 2017 года. «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната», — говорилось в подписи к снимку, в которой также упоминался аккаунт Кадырова, писал TJ. На следующий день фотография была удалена из Instagram Тимати, однако ссылка на пост и анонс к фото остались в его Twitter.

Тимати 10 марта вновь опубликовал удаленную фотографию и подпись к ней — из последней убрали фразу про 8 марта. Остальное, включая упоминание Кадырова, осталось неизменным.

Когда тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната ))) @kadyrov_95 😂🚀 Фото опубликовано @timatiofficial

Как сообщал телеканал «Дождь» в апреле 2017 года со ссылкой на данные одного из авиафорумов, Кадырову приписывается самолет с регистрационным номером VQ-BVQ. Согласно трекинговым сайтам, номер принадлежит бизнес-джету Airbus A319. По информации сервиса Flightradar24.com, самолет за период с 20 апреля 2016 года по 20 апреля 2017-го совершил 140 полетов, 116 их которых начинались или заканчивались в Грозном. Сам Кадыров не признавал, что пользуется частным самолетом.

Согласно информации сервиса Planefinder.net, последний полет борт совершил 13 мая с территории Чечни в турецкую Анталью.

По оценке экспертов телеканала, интерьер самолета, запечатленного на фото Тимати, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319. Его стоимость оценивается в 80 миллионов долларов. Как отмечает «Дождь», два Airbus A319 входят в состав авиапарка специального летного отряда «Россия». Один из них был приобретен за 2,3 миллиарда рублей, второй — за 2,4 миллиарда.

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