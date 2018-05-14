Индийским девушкам насильно обрезали рукава перед экзаменом

Сотрудники школы в индийском штате Бихар отказались пускать на экзамен девушек в одежде с длинными рукавами. Как пишет NDTV, ткань прилюдно обрезали перед входом в помещение, а объясняли это защитой от списывания.

Инцидент произошел в округе Музаффарпур. Кадры появились в региональных СМИ, а затем и в сети и вызвали массовое негодование и призывы к разбирательствам.

Как заявил сотрудник окружного отдела образования, всем собиравшимся сдавать экзамен было заранее сказано воздержаться от одежды с длинными рукавами. По его словам, само по себе намерение было совершенно понятным, однако проблемы вызвало именно прилюдное обрезание рукавов.

«Судя по кадрам, сотрудники экзаменационного центра в государственной школе отрезали рукава кандидатов ножницами и лезвиями. Отдел образования провел расследование инцидента и запретил школе проводить конкурсные экзамены в будущем», — указал он. Кроме того, ответственного за организацию экзамена до конца жизни лишили права заниматься этим делом.

По данным The New Indian Express, пришедшим на экзамен рукава обрезали насильно. В то же время в отделе образования заявили, что девушки сами соглашались на это.

Как отмечает The Straits Times, штат Бихар известен массовыми попытками обмануть экзаменаторов, эта тема активно звучит в СМИ. В феврале в регионе отчислили около тысячи учащихся, которые списывали во время школьных тестов. Власти также уже запретили студентам надевать обувь, чтобы они не могли пронести с собой бумагу и шпаргалки. Кроме того, в последние годы сотни родителей арестовывали за попытки помочь детям. Отмечается, что некоторые из них передавали ответы на вопросы, используя лестницы, чтобы добраться до нужной аудитории.

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