Репетитор придумала «крайне изощренный» метод списывания и попалась

В Сингапуре репетитору грозит тюрьма за то, что она помогала школьникам списывать на вступительных экзаменах. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Репетитора Тан Жиа Ян (Tan Jia Yan) признали виновной в том, что она помогла нескольким школьникам сдать экзамен нечестными способами. Суд назвал их «крайне изощренными»: они связывались через видеозвонки и общались через микронаушник телесного цвета.

Ян приходила на экзамен в качестве абитуриента, фотографировала листы с экзаменационными заданиями на телефон, спрятанный на груди, и отправляла коллегам в офис. Те решали их и сообщали ответы школьникам через микронаушники.

Суд обвинил ее в 27 случаях незаконной помощи студентам. 32-летней женщине грозит до трех лет тюремного заключения и штраф. Ее коллеги также предстали перед судом, однако сейчас оспаривают судебное решение. Сообщается, что репетиторское агентство обещало родителям вернуть деньги в случае, если школьники не сдадут вступительные экзамены в институт.

Частное репетиторство широко распространено в Сингапуре: родители готовы заплатить до 700 сингапурских долларов (около 33 тысяч рублей) за четыре занятия.

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