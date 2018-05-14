Совет мужчинам занять рты женщин на сеансе «Мстителей» вызвал скандал

Сеть кинотеатров в Китае оказалась в центре скандала из-за ролика, показанного перед сеансом фильма «Мстители: Война бесконечности». В клипе нашли дискриминацию по половому признаку, пишет SupChina.

Посетительниц кинозала попросили «не досаждать своим мужчинам, пока те смотрят фильм», «выглядеть заинтересованными» и «молча есть свой попкорн». От мужчин же потребовали купить спутницам «попкорн, газировку и закуски, чтобы занять им рты».

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Пользователь социальной сети Weibo опубликовал аудиозапись обращения. Его пост разошелся по интернету и стал вирусным, спровоцировав скандал. Поклонниц франшизы Marvel оскорбила идея ролика о том, что женщин не могут интересовать супергерои.

Представители сети кинотеатров принесли извинения за шуточное объявление, отметив, что пытались создать «атмосферу веселья» перед кинопоказом.

Ранее в мае режиссеру Джо Руссо пришлось объясняться за скандальную сцену с Тором в «Войне бесконечности». Фильм вышел на экраны 3 мая и стал 19-й по счету картиной кинематографической вселенной Marvel.

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