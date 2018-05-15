Няня зарезала детей «по велению дьявола» и получила пожизненное

В США няню признали виновной в убийстве двух малолетних детей, оставленных ей на попечение. Как сообщает Mirror, 55-летняя Йоселин Ортега (Yoselyn Ortega) проведет остаток жизни в тюрьме.

В своем последнем слове женщина заявила, что раскаивается в произошедшем и просит прощения у родителей и Бога, а при вынесении приговора сидела неподвижно и с каменным лицом. Отмечается, что она вытерла слезу, когда ее выводили из зала.

Убийство шестилетней Люсии Крим и ее двухлетнего брата Лео произошло в октябре 2012 года, когда няня оставалась с детьми в квартире на Манхэттене. Она зарезала их кухонным ножом и положила тела в ванну. Ортегу, стоящую над убитыми и держащую нож у собственного горла, обнаружила мать детей. Она вместе с трехлетней дочкой вернулась домой проведать, что случилось, когда няня не привела Люсию на танцы.

После преступления Ортега заявляла, что услышала голос дьявола, велевший ей «убить детей и себя». Защита настаивала, что женщину должны признать невиновной из-за невменяемости. Однако сама она позднее отказалась от своих слов, заявив, что никаких указаний от сатаны не получала.

По заявлению стороны обвинения, женщина не отличалась доброжелательностью, а в последние недели перед трагедией она злилась все больше из-за неудач в собственной жизни. Прокуроры указали, что Ортега завидовала матери детей, а также чувствовала вину за то, что оставила родного сына с сестрой в Доминиканской Республике, когда ему было четыре года.

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