На «Ночи в музее» покажут фильмы Серебренникова и Звягинцева

Компания Okko проведет кинопоказы в ММОМА на Гоголевском бульваре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показы пройдут в рамках «Ночи в музее» 19 мая.

«Онлайн-кинотеатр Okko и Московский музей современного искусства объявляют о начале сотрудничества. Первым совместным проектом станет специальный показ фильмов "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Возвращение" Андрея Звягинцева в рамках всероссийской акции "Ночь в музее"», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно по ссылкам: «Ученик», «Возвращение».