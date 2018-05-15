Девушки начали украшать неожиданные места

Поклонницы фестивалей и пляжных вечеринок придумали новый способ украшения своего тела: они начали посыпать ягодицы разноцветными блестками. Об этом сообщает The Sun.

Тренд зародился на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella 2018, когда участницы карнавала начали разрисовывать себя блестящими изображениями фруктов. Фотографии девушек были опубликованы в известном Instagram-аккаунте @gogetglitter, посвященном боди-арту с использованием блесток, и идея быстро распространилась среди других пользовательниц соцсети.

Теперь глиттер стали наносить не только на грудь, как это было популярно в начале фестивального сезона, но и на ягодицы.

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В мае девушки изобрели новый способ загара топлес: они решили использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника. Идея стала трендом в Instagram после того, как тот же аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.

Ранее, в апреле, глиттер-тренд появился у любительниц мейкапа. Они посыпали блестками свои носы и переносицы и приклеивали к ним украшения.

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