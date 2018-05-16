Игнорировавшую бордель в своих квартирах женщину постигла кара

Жительница Сингапура Бех Дянь Дянь (Beh Dien Dien) получила 14 недель тюрьмы и штраф в восемь тысяч долларов за то, что «не заметила» бордель в квартирах, которые сдавала в аренду. Об этом сообщает Channel News Asia.

Как пишет издание, она восемь раз получала уведомления от полиции, что в комнатах арестовывали оказывающих платные интим-услуги женщин, но предпочла проигнорировать сообщения. Ее обвинили в намеренной сдаче собственности в аренду для занятий проституцией, а также в использовании денег, полученных от оказания секс-услуг ее арендаторами.

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По информации, предоставленной суду, она сдавала 27 комнат в жилом комплексе. Клиентов она находила через рекламные объявления и по рекомендации. Кроме того, с обычных жильцов она брала плату в 500 долларов, а с проституток — от двух до трех тысяч долларов.

Показания против Бех дали две проститутки китайского происхождения. Обе подтвердили, что она знала о происходящем в квартирах. Одна из них рассказала, что один раз в ее комнате сломался кондиционер. Хозяйка сказала, что зайдет проверить, однако девушка ждала клиента, о чем сообщила женщине. Та пообещала зайти позже, боясь встретиться с посетителем.

Сама Бех свою вину не признала и заявила, что подаст апелляцию.

В марте этого года по похожему делу был осужден муж Бех, который являлся совладельцем жилплощади, пишет издание.

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