Женщина наготовила коллегам пирожных со слабительным и лишилась работы

Жительница США лишилась работы после того, как принесла на вечеринку по случаю увольнения одного из коллег пирожные со слабительным. Об этом сообщает портал M Live.

Полиция города Сейлайн прибыла по вызову компании, в которой работала 47-летняя женщина. Кто-то из коллег сообщил руководству, что она собирается принести отравленную выпечку на мероприятие, и угощение было изъято.

Сотрудники правоохранительных органов допросили работницу и пригрозили провести анализ ее выпечки. Сначала она отрицала существование слабительного в пирожных, но вскоре созналась. Признание позволило американке избежать наказания. Тем не менее, работодатель решил уволить ее. Другие сотрудники сообщили, что между гостьей вечеринки и уволенным сотрудником были напряженные отношения.

В полиции отметили, что история могла бы закончиться совсем по-другому, если бы пирожные попали в руки коллег. «Мы часто видим подобные "шутки" в фильмах или телешоу, но в действительности это преступление», — отметил представитель правоохранительных органов.

В компании, уволившей американку, предпочли не комментировать инцидент.

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