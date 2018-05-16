В США освободили отсидевшего по навету 18 лет чернокожего

В США из тюрьмы освободили чернокожего мужчину, отсидевшего 18 лет за убийство, которого он не совершал. Как пишет The Independent, бывший заключенный первым делом намерен обнять собственную мать.

Дэвид Робинсон (David Robinson) находился за решеткой по обвинению в убийстве Шейлы Бокс (Sheila Box) — совладелицы одного из баров в городе Сайкстон, штат Миссури. Несмотря на малое количество доказательств, суд в 2001 году решил, что мужчина застрелил ее возле заведения, чтобы забрать дневную выручку. Поскольку ранее он совершал правонарушения, связанные с наркотиками, считалось, что и в тот раз он пошел на преступление после сделки по продаже запрещенных веществ.

Во время суда информатор полиции в своих показаниях заявил, что видел, как Робинсон убил женщину. Позднее стало известно, что свидетелю заплатили за эти слова. Кроме того, сокамерник обвиняемого рассказывал, что мужчина в личной беседе признавался в содеянном. Адвокаты же настаивали, что это невозможно, поскольку заключенные никогда не содержались в одном месте. Несмотря на это, суд приговорил Робинсона к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

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Как отмечается, через четыре года в деле появился новый фигурант: мужчина по имени Романзе Мосби (Romanze Mosby) признался, что он в действительности был убийцей. По его словам, он продавал Бокс наркотики и запаниковал, когда увидел у женщины пистолет. В 2009 году Мосби покончил с собой.

С тех пор неоднократные попытки обжаловать решение суда отклонялись, и Робинсон оставался за решеткой. Однако в феврале 2017 года судья постановил, что доказательств причастности мужчины к убийству нет. Как он сам рассказал журналистам, его жизнь все эти годы был похожа на кошмар и американские горки.

В марте прокурор из американского штата Колорадо потребовал изменить закон, по которому апелляционный суд освободил приговоренного к 324 годам тюрьмы заключенного. Тогда решением Верховного суда штата был освобожден от наказания педофил, которого признали виновным в развращении шести детей. Причиной постановления стало нарушение права мужчины на судебное рассмотрение дела в разумный срок.

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