Мир
 
Последние новости
Крымский мост «двинулся» в обе стороны
Выявлен надежный способ избежать преждевременной смерти
Ким Чен Ын пошел на попятную
Раскрыты главные уловки педофилов в сети
Американский пастор сознался в превращении девочек в секс-рабынь
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом
США назвали главную негативную сторону открытия Крымского моста
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Новости партнеров

В США освободили отсидевшего по навету 18 лет чернокожего

Перейти в «Мою Ленту»

В США из тюрьмы освободили чернокожего мужчину, отсидевшего 18 лет за убийство, которого он не совершал. Как пишет The Independent, бывший заключенный первым делом намерен обнять собственную мать.

Дэвид Робинсон (David Robinson) находился за решеткой по обвинению в убийстве Шейлы Бокс (Sheila Box) — совладелицы одного из баров в городе Сайкстон, штат Миссури. Несмотря на малое количество доказательств, суд в 2001 году решил, что мужчина застрелил ее возле заведения, чтобы забрать дневную выручку. Поскольку ранее он совершал правонарушения, связанные с наркотиками, считалось, что и в тот раз он пошел на преступление после сделки по продаже запрещенных веществ.

Во время суда информатор полиции в своих показаниях заявил, что видел, как Робинсон убил женщину. Позднее стало известно, что свидетелю заплатили за эти слова. Кроме того, сокамерник обвиняемого рассказывал, что мужчина в личной беседе признавался в содеянном. Адвокаты же настаивали, что это невозможно, поскольку заключенные никогда не содержались в одном месте. Несмотря на это, суд приговорил Робинсона к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Как отмечается, через четыре года в деле появился новый фигурант: мужчина по имени Романзе Мосби (Romanze Mosby) признался, что он в действительности был убийцей. По его словам, он продавал Бокс наркотики и запаниковал, когда увидел у женщины пистолет. В 2009 году Мосби покончил с собой.

С тех пор неоднократные попытки обжаловать решение суда отклонялись, и Робинсон оставался за решеткой. Однако в феврале 2017 года судья постановил, что доказательств причастности мужчины к убийству нет. Как он сам рассказал журналистам, его жизнь все эти годы был похожа на кошмар и американские горки.

В марте прокурор из американского штата Колорадо потребовал изменить закон, по которому апелляционный суд освободил приговоренного к 324 годам тюрьмы заключенного. Тогда решением Верховного суда штата был освобожден от наказания педофил, которого признали виновным в развращении шести детей. Причиной постановления стало нарушение права мужчины на судебное рассмотрение дела в разумный срок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man freed after 18 years in jail for a murder he didn't commit
В Финляндии сидевшего три раза маньяка-рецидивиста вновь заподозрили в убийстве
В Британии освободили сидевшего 43 года убийцу
Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером
В США освободили приговоренного к 300 годам тюрьмы педофила
Другие материалы рубрики
Мир00:0215 мая
Борис Ельцин и Билл Клинтон

«Нельзя ложиться под американцев»

Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
06:45Сегодня

Ким Чен Ын пошел на попятную

19:3715 мая

Иран пригрозил возобновить обогащение урана

02:10Сегодня

США назвали главную негативную сторону открытия Крымского моста

Мир00:0225 апреля

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
04:29Сегодня

Американский пастор сознался в превращении девочек в секс-рабынь

22:5815 мая

КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи

15:5015 мая

Наркоторговцы испортили гвардейцам отдых в баре

Мир00:0113 мая

«Евреи вынуждены страдать»

Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
03:42Сегодня

Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом

19:0715 мая

Северная Корея вознамерилась остановить ядерные испытания по всему миру

00:3115 мая

Судно с российской пшеницей подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Крымский мост «двинулся» в обе стороны
В России появится Министерство просвещения
Миллиарды комаров атаковали Воронежскую область
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Путину рассказали о рождении ребенка во время строительства Крымского моста
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Ким Чен Ын пошел на попятную
В США освободили отсидевшего по навету 18 лет чернокожего
США назвали главную негативную сторону открытия Крымского моста
Американский пастор сознался в превращении девочек в секс-рабынь
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
Савченко понадеялась на помощь инопланетян Украине
Украина назвала Крымский мост «путем в никуда»
Украинцев попросили не расстраиваться из-за открытия Крымского моста
Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в поезде
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в дерьме. На решение проблемы нужны миллионы
В России приготовились вернуть продуктовые карточки
Раскрыта цена билета на Hyperloop
Доказательство права
Почему итог спора двух издательств имеет значение для всего российского бизнеса
Незаменимый углерод
Какую долю в мировом энергобалансе занимает этот энергоноситель?
Европа решила помириться с «Газпромом»
Россияне набрали рекордных кредитов
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Из ада
Хорошо ли вы знаете самые мрачные и неприступные тюрьмы: тест «Ленты.ру»
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Следователь шпионила за соперницей из-за ревности к бойфренду
Разбуженные после сна на посту гаишники разозлились и попали на видео
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
США назвали лучший российский истребитель
Официально анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Впервые найден эффективный способ победить простуду
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Полсотни фанатов прорвались в раздевалку и избили футболистов
Сборная России проиграла и попала на Канаду на чемпионате мира
Россиянин протащил на себе многотонный плавучий кран
Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби
Судья назначил два подозрительных пенальти и попал за решетку
Автор «золотого гола» на чемпионате мира-2014 не приедет в Россию
Все материалы
Культура
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
Живи-умри-воскресни
Канны-2018. Дни 5 и 6. Угнетение по половому признаку и не только
«Здесь вам не Россия»
Полиция разгромила клубы в Грузии. Тысячи людей вышли на рейв-революцию
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках жестокой сцены изнасилования
Энтони Хопкинс стал похож на бомжа
Умер Том Вулф
Зрители бежали с премьеры фильма Триера из-за отвратительной и жестокой сцены
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Раскрыты главные уловки педофилов в сети
Хакеры заставили жертв глазеть на Сталина перед уничтожением компьютера
Руководителя РИА Новости Украина этапируют из Киева
Российским интернетом займется новое министерство
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет
Женские купальники заменили скотчем
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Откровенные наряды детей возмутили родителей
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Европейцев накормят блюдами времен голодомора
Мост в Крым разожжет аппетиты туристов
Козлам запретят летать на самолетах
Пассажиры самолета заперли в туалете голого авиадебошира
Пьяный пассажир украл спасательный жилет и пытался смыть его в унитаз
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Белки спрятали под капотом автомобиля 23 килограмма шишек
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя
Американский ниндзя проник в женский туалет
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Все материалы
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Самые дорогие подержанные машины
Десятка далеко не новых автомобилей с головокружительно ценой
В Туркменистане изымают номера с цифрами «77» для семьи президента
Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing
Стали известны рублевые цены на новый Jeep Wrangler
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы