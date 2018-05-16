Видеоблогер похвастался богатством на камеру и поплатился

Начинающий американский YouTube-блогер Тейлор Голдблатт (Taylor Goldblatt) похвастался богатством, после чего злоумышленники ворвались в его квартиру и ограбили. Об этом сообщает NBC New York.

По данным полиции Нью-Йорка, двое мужчин вошли в жилище Голдблатта 15 апреля. Они разбудили мужчину и угрожали ему ножом, прежде чем забрать дорогую одежду и дизайнерские сумки. В общей сложности полицейские насчитали ущерба на 20 тысяч долларов, хотя сам блогер говорит о 50 тысячах.

Голдблатт, у которого менее 1,5 тысячи подписчиков, публикует модные влоги, в которых он часто рассказывает о дорогих вещах. В выпущенном после ограбления видео блогер заявил, что причиной инцидента стал его YouTube-канал. Он признал, что сам сделал себя мишенью и позволил «плохим людям войти в его жизнь». Мужчина окончательно осознал это после того, как во время вторжения грабители сказали ему, что не стоит демонстрировать свое богатство на YouTube-канале.

После инцидента он так боялся за свою жизнь, что переехал из квартиры в Нью-Йорке обратно в родительский дом в Теннесси. «Я был в ужасе. Я не хотел иметь ничего общего с Нью-Йорком, поэтому я бросил работу на следующий же день. Я забронировал первый рейс, на который смог попасть», — рассказал Голдблатт журналистам.

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