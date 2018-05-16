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Жители Еревана захотели отомстить мэру за деревья

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NewsamChannel / YouTube

Жители Еревана ворвались в здание городской мэрии и потребовали отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна. Об этом в среду, 16 мая, сообщает агентство «Новости-Армения».

Демонстранты потребовали от градоначальника объяснений по поводу вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии. Когда протестующие поняли, что Тарон Маркарян к ним не спустится, они ворвались в здание и прошли через турникет, несмотря на противодействие охраны, передает «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

Представители городской администрации заявляют, что в парке проводится модернизация за счет средств благотворителя, уничтожаются исключительно сухие деревья. При этом протестующие принесли к зданию мэрии несколько срубленных деревьев с зелеными листьями.

К недовольным гражданам вышел первый вице-мэр Еревана Камо Ареян и заявил, что мэр Маркарян готов встретиться и обсудить с ними волнующие их вопросы «в спокойной обстановке». «Вопроса об отставке мэра у нас в повестке нет», — подчеркнул Ареян.

Ազատություն / YouTube

Начальник экологического управления мэрии города Авет Мартиросян утверждает, что на территории парка были срублены в основном ивы, возраст которых превышает 50 лет, что является недопустимым возрастом для деревьев, находящихся в городской среде. «Всего было срублено около 25 деревьев, в том числе плакучие ивы и карагачи. Вместо них будут засажены катальпа и акации, которые более устойчивы к заболеваниям, корневая система сильней, а кроны более объемные», — сказал чиновник, указав, что работы планируется завершить к сентябрю, а все деревья были срублены на основе экспертных заключений.

Мэр Еревана Тарон Маргарян является членом Республиканской партии страны, до апреля 2018 года являвшейся правящей. В оппозицию партия перешла после назначения Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, который пришел к власти на волне народных протестов. Возглавляемые Пашиняном протестующие добились ухода в отставку с должности главы правительства лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который перед этим в течение десяти лет являлся президентом Армении.

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