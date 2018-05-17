Политолог оценил шансы главы Башкирии «на вылет»

Известный политолог Евгений Минченко полагает, что глава Башкирии Рустэм Хамитов с высокой долей вероятности может лишиться своего поста досрочно. Об этом эксперт заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, Хамитов зря раскачивает тему башкирского национализма. Это ошибка, особенно сейчас, когда существует серьезное внешнее давление, и любой раскол по этническому принципу не приветствуется. Об этом, в частности, говорят последние законодательные инициативы по изменению регионального законодательства о преподавании национальных языков — приведение их в соответствие с федеральными. В этом смысле глава Башкирии идет против тренда», — сказал он. Вторая ошибка политика, по мнению Минченко, заключается в позиции его пиар-команды.

«Экзальтированное состояние этих людей говорит о том, что в команде Хамитова что-то не в порядке, и, видимо, с психологическим состоянием самого главы региона», — отметил он. Политолог также обратил внимание на отсутствие серьезной «политической крыши» у башкирского губернатора и «нулевое качество» политического менеджмента.

17 мая телеграмм-канал о региональных элитах Gossovet 2.0 сообщил о том, что Хамитов находится «в зоне риска» и может быть освобожден от должности досрочно. «Шансы на попадание в осеннюю волну ротации глав регионов велики. Хамитову следует помнить, что его предшественника Муртазу Рахимова Кремль уволил именно за активное использование в политическом процессе националистических организаций», — отмечалось в сообщении. Канал указывает на негибкость Хамитова в конфликте с Башкирской содовой компанией (БСК), которой было отказано в разработке стерлитамакских гор-шиханов. Также главе Башкирии вменяют в вину «апелляцию к местным националистам, использование их в политической борьбе».

«Во-первых, действует установка федерального центра по снижению влияний этнократий в национальных республиках. Рост внешнего давления заставляет начать работу по снижению перспектив зарождения на базе нацреспублик протогосударств и игры на раскол страны. Во-вторых, для самого Хамитова карта башкирского национализма — это риск, поскольку именно в среде националистов распространено мнение о том, что Рустэм Закиевич на самом деле татарин», — сообщает Gossovet 2.0.

Действующий глава Башкирии был избран в 2014 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2019-го. Сам Рустэм Хамитов ранее заявлял, что на пенсию не собирается.