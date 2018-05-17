«Китайская SpaceX» запустила первую ракету

В Китае частная компания впервые запустила собственную ракету, сообщает Reuters.

Пуск носителя Chongqing Liangjiang Star, разработанного OneSpace Technology, состоялся 17 мая 2018 года с площадки на северо-западе страны. Старт признан успешным.

Ракета способна выводить до 100 килограммов груза на орбиту высотой около 800 километров. Отмечается, что Chongqing Liangjiang Star, в длину достигающая 9 метров, оснащена твердотопливным двигателем, созданным компанией, и использует энергосберегающие технологии, в частности беспроводную связь, позволяющие снизить затраты на топливо примерно на 30 процентов.

OneSpace Technology со штаб-квартирой в Пекине основана в 2015 году при поддержке государства в рамках программы «Один пояс и один путь». Компания планирует провести 10 запусков в 2019 году и рассчитывает стать одним из мировых лидеров по выведению малых космических аппаратов.

В 2017 году OneSpace Technology заключила с государственной инвестиционной группой Chongqing Liangjiang Aviation Industry соглашение, предусматривающее строительство в городе Чунцин на юго-западе страны совместной научно-производственной площадки для создания Chongqing Liangjiang Star.

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В беседе с CNN основатель и исполнительный директор OneSpace Technology Шу Чан заявил, что Chongqing Liangjiang Star является «первой ракетой, разработанной и построенной с использованием исключительно отечественных технологий».

«Положение OneSpace сейчас очень схоже с тем, что было со SpaceX в первые годы ее существования, — сказал Шу перед пуском телеканалу. — SpaceX — первая в США. Мы — первые в Китае».

В мире появляется все больше космических стартапов. Самым дорогим и успешным из них считается американская компания SpaceX, основанная и возглавляемая Илоном Маском, капитализация которой приближается к 25 миллиардам долларов.

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