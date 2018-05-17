Репортаж о наркоферме оживил удирающий от камер парень с горшком

Юноша, несущий горшок с неопознанным лиственным растением, попал в кадр репортажа, посвященного поимке фермеров, выращивающих каннабис. Увидев камеру, парень резко убежал. Видеозапись инцидента опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время прямого включения. Корреспондент KMTV Кэмерон Такер (Cameron Tucker), ведущий репортаж, слегка растерялся при виде незнакомца, который стремительно покинул кадр.

Репортаж был посвящен ферме семьи Хартли (Hartley), на земле которых полиция обнаружила 88 кустов каннабиса. Супруги признали себя виновными в производстве препаратов класса Б (сильнодействующие вещества). Суд приговорил пару к 22-месячному тюремному заключению и 150 часам общественных работ. Как следует из сообщения журналиста, все соседи знали о незаконном «огороде» Хартли, однако ничего не предпринимали.

Большинство зрителей решило, что молодой человек с цветком — подставной актер, призванный оживить эфир местного телевидения. Однако Такер утверждает, что случай подлинный и, по его мнению, поведение парня вовсе не подозрительно, а скорее продиктовано смущением при виде телекамер.

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