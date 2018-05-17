Киев отчитался о получении первой партии американских гранатометов

Национальная гвардия Украины приняла на вооружение первую партию американских ручных противотанковых гранатометов PSRL-1. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«В рамках стратегии развития МВД Нацгвардия получила первые 500 40-миллиметровых ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США», — указал министр. Аваков перепутал буквы и назвал гранатомет RSRL-1.

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По его словам, данный вид летального оружия «является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника». Также Аваков добавил, что государственным научно-исследовательским институтом МВД Украины была разработана программа обучения личного состава обращению с гранатометами.

О закупке Украиной ручных гранатометов PSRL-1 у американской частной компании AirTronic USA стало известно в 2017 году. Тогда журналист Юрий Бутусов заявлял, что подобное оружие уже поступило на вооружение ряда подразделений, в частности, полка Национальной гвардии «Азов». На сайте подразделения были опубликованы фотографии бойцов полка с PSRL-1, однако в январе 2018 года снимки с ресурса пропали. В самом «Азове» заявили, что получили один американский гранатомет PSRL-1 «на время» и только для пробных тестов, а не для ведения боевых действий в Донбассе.

Гранатомет PSRL-1 (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher) — усовершенствованная версия советского РПГ-7, созданная в США.

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