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США признали неспособность Украины вернуть «захваченную Россией территорию»

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Украина не сможет вернуть под свой контроль территории, «захваченные Россией». Об этом «Би-би-си Украина» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посетивший Донецкую и Луганскую области.

«Конечно, Украина не сможет вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия чрезвычайно сильна. Однако цена дальнейшего наступления для России уже возросла и будет расти и дальше. И те люди, кто сидят в Москве, должны задать себе вопрос: а что мы от этого получим? Мы несем потери, мы получаем смерти российских солдат, которые гибнут на Украине. Для чего?» — сказал Волкер.

Также представитель Госдепа выразил уверенность, что удержать Россию от дальнейшего продвижения вглубь территории Украины может американское летальное оружие. «Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступательных действий. А поставки подобного оружия дадут России понять: вы ничего больше не получите, не заплатив за это высокую цену», — указал Волкер.

16 мая представитель Госдепа заявил, что жители Донбасса желают возвращения региона под контроль официальной украинской власти. Пообщавшись с жителями подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, Волкер пришел к выводу, что они хотят этого. «Это полностью противоречит кремлевской риторике», — сказал Волкер. Посещать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народную республики Волкер отказался, заявив, что хотел бы посетить Донецк и Луганск, когда эти города вернутся под контроль Киева.

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