Байдарочница отыскала авторов шедшего 29 лет послания в бутылке

Американка Энджи Уэбб (Angi Webb) нашла бутылку с посланием, написанным почти 30 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Уэбб заметила ее, когда плыла на байдарке по реке Перл, протекающей по штатам Миссисипи и Луизиана. Внутри обнаружился исписанный клочок бумаги. «Нас зовут Тони и Крис Тейлоры, — гласила надпись. — Мне четыре года, а Крису два. Надеемся, кто-то найдет эту бутылку. Мы вас любим, и Бог вас любит!». На послании была указана дата: 10 февраля 1989 года.

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Женщина написала о находке в Facebook, затем история о письме из 1989 года попала в телевизионные новости. После этого с ней связались ее авторы. Как выяснилось, теперь они живут в штате Теннесси. Братья рассказали ей, что написали записку с помощью матери. Уэбб предложила им встретиться, вместе прокатиться по реке на байдарке и отметить возвращение бутылки с посланием.

В апреле сообщалось, что Ши Шейнифелт из Алабамы отыскала автора послания в бутылке, отправленного 35 лет назад. Оказалось, что его в 1982 году отправила школьница, которая жила в том же штате. Она вспомнила, что сделала это после урока о послании в бутылке, которое отправил Христофор Колумб.

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