«Национальное конгресс-бюро» впервые представило Россию на IMEX 2018

В немецком Франкфурте с 15 по 17 мая 2018 года состоялась крупнейшая в Европе международная специализированная выставка в области событийной индустрии и инсентив туризма IMEX 2018, на которой Россию представляла ассоциация «Национальное конгресс-бюро». Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

Россия была впервые представлена в экспозиции IMEX-2018.

Выставка показала, что современному рынку событийной индустрии необходимы новые дестинации для проведения международных деловых мероприятий. Национальная экспозиция RUSSIA OPEN TO THE WORLD вызвала интерес у профессионалов отрасли, байеров, организаторов международных мероприятий и представителей отраслевых СМИ. Участники и гости выставки подтвердили, что появившуюся на рынке нишу может с полным правом занять Россия — страна имеет опыт проведения крупнейших деловых и спортивных событий, богата ресурсами и предлагает большой выбор мест с развитой инфраструктурой. Дополнительным стимулом для иностранных заказчиков, организаторов мероприятий и международных ассоциаций является отраслевая специализация регионов России.

На выставке IMEX 2018 свой событийный потенциал представили лидеры отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Свердловской и Калининградской областей.

Профессиональные организаторы мероприятий выразили свою заинтересованность и намерения на дальнейшее сотрудничество с «Национальным конгресс-бюро».

Представители крупнейших компаний и международные ассоциации проявили большой интерес к представленным на выставке регионам России, достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

В рамках деловой программы на стенде RUSSIA OPEN TO THE WORLD состоялась презентация проекта проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге. Особое внимание в работе экспозиции было уделено предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, который состоится в 11 городах Россия. Национальную экспозицию посетили более 1000 профессионалов событийной индустрии из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, и других стран.

RUSSIA OPEN TO THE WORLD — национальный стенд Российской Федерации, представляющий событийный потенциал регионов России на специализированных выставках и ярмарках за рубежом.